Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katıldı, Görenler Delirdi! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal! “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te koronavirüs şoku! Dün akşam ekranlara gelen bölümde büyük bir skandal yaşandı. O Şefin yarışmaya hasta hasta katıldığı gündeme gelince; görenler delirdi. Olası bir koronavirüs vakasında ise çekimlerin duracağı ve şampiyonun iptal edileceği konuşulmaya başlandı. İşte milyonlara “yok artık” dedirten o olay! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Gündeme bomba gibi düşen bir iddia ise Masterchef tarihinin sallanmasına neden oldu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Michelin Yıldızı sahibi olan Ahmet Dede programda harikalar yaratmıştı. Peki, Hangi şef koronavirüse yakalandı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.