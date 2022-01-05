Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katıldı, Görenler Delirdi! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal! “Yok Artık”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Gündeme bomba gibi düşen bir iddia ise Masterchef tarihinin sallanmasına neden oldu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Michelin Yıldızı sahibi olan Ahmet Dede programda harikalar yaratmıştı. Peki, Hangi şef koronavirüse yakalandı?

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