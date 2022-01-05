- 05 Oca 2022 - 13:12 G: 05 Oca 2022 - 13:29

Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katıldı, Görenler Delirdi! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te koronavirüs şoku! Dün akşam ekranlara gelen bölümde büyük bir skandal yaşandı. O Şefin yarışmaya hasta hasta katıldığı gündeme gelince; görenler delirdi. Olası bir koronavirüs vakasında ise çekimlerin duracağı ve şampiyonun iptal edileceği konuşulmaya başlandı. İşte milyonlara “yok artık” dedirten o olay! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Gündeme bomba gibi düşen bir iddia ise Masterchef tarihinin sallanmasına neden oldu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Michelin Yıldızı sahibi olan Ahmet Dede programda harikalar yaratmıştı. Peki, Hangi şef koronavirüse yakalandı? 

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05 Oca 2022 - 13:12 Ankara- Yaşam

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