Hangi Burç Kadını Hangi Tip Erkeklerden Hoşlanır? İşte Kadınları Peşinde Koşturan O Burçlar...
Her burcun kadının etkilendiği erkek tipi, diğer burçlara göre değişiklik gösteriyor. Bazı burcun kadınları eğlenceli erkeklere taparken; bazı burcun kadınları etrafında ağırbaşlı erkekler olmadan yaşamını sürdüremiyor. Sizde hangi burç kadınlarının hangi erkeklerden hoşlandığını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun kadının etkilendiği erkek tipi, diğer burçlara göre değişiklik gösteriyor. Bazı burcun kadınları eğlenceli erkeklere taparken; bazı burcun kadınları etrafında ağırbaşlı erkekler olmadan yaşamını sürdüremiyor. Bu nedenle her burcun kadının kendisi için yaratılmış erkeği bulması bazı durumlarda bir hayli uzun sürebiliyor. Öte yandan o burçların kadınlarının hoşlandığı erkek tiplerini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kadını hangi tip erkeklerden hoşlanır? Hangi burç hangi burçtan etkilenir? İşte, detaylar…
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05 Oca 2022 - 18:13 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.