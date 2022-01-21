Hangi Burç Kadını Hangi Tip Erkeklerden Hoşlanır? İşte Kadınları Peşinde Koşturan O Yakışıklı Burçlar...

Her burcun kadının etkilendiği erkek tipi, diğer burçlara göre değişiklik gösteriyor. Bazı burcun kadınları eğlenceli erkeklere taparken; bazı burcun kadınları etrafında ağırbaşlı erkekler olmadan yaşamını sürdüremiyor. Bu nedenle her burcun kadının kendisi için yaratılmış erkeği bulması bazı durumlarda bir hayli uzun sürebiliyor. Öte yandan o burçların kadınlarının hoşlandığı erkek tiplerini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kadını hangi tip erkeklerden hoşlanır? Hangi burç hangi burçtan etkilenir? İşte, detaylar…



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