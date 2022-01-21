- 21 Oca 2022 - 21:24

Hangi Burç Kadını Hangi Tip Erkeklerden Hoşlanır? İşte Kadınları Peşinde Koşturan O Yakışıklı Burçlar...

Her burcun kadının etkilendiği erkek tipi, diğer burçlara göre değişiklik gösteriyor. Bazı burcun kadınları eğlenceli erkeklere taparken; bazı burcun kadınları etrafında ağırbaşlı erkekler olmadan yaşamını sürdüremiyor. Sizde hangi burç kadınlarının hangi erkeklerden hoşlandığını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun kadının etkilendiği erkek tipi, diğer burçlara göre değişiklik gösteriyor. Bazı burcun kadınları eğlenceli erkeklere taparken; bazı burcun kadınları etrafında ağırbaşlı erkekler olmadan yaşamını sürdüremiyor. Bu nedenle her burcun kadının kendisi için yaratılmış erkeği bulması bazı durumlarda bir hayli uzun sürebiliyor. Öte yandan o burçların kadınlarının hoşlandığı erkek tiplerini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kadını hangi tip erkeklerden hoşlanır? Hangi burç hangi burçtan etkilenir? İşte, detaylar…


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21 Oca 2022 - 21:24 - Burç Haberleri

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