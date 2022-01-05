Gönül Dağı Dizisinde Sefer İçin Hayat Durdu! Gölgede Kalmışlardı, Senaristten Şok Hamle Geldi! Twitter Sallanıyor! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Sefer için hayat resmen durdu! Gölgede kalan çift için ilk hamle senaristten geldi. Twitter’ı sallayan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Ekranlara gelen bölümüyle yürekleri paramparça eden Gönül Dağı dizisinde karar çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan ve Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi en son 25 Aralık tarihinde ekranlara gelmişti. Yılbaşı gününde seyircileriyle buluşamayan dizinin arasının ardından ise 8 Ocak tarihinde yeniden ekranlara geleceği resmen ortaya çıktı. Yeni bölümde ise Zahide ve Sefer arasında bir krizin başladığı görüldü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.