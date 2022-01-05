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05 Oca 2022 - 18:05

Gönül Dağı Dizisinde Sefer İçin Yeni Dönem Başlıyor! Çok Gölgede Kalmışlardı, Senarist Yeniden Yazdı! Twitter Sallanıyor! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Sefer için hayat resmen durdu! Gölgede kalan çift için ilk hamle senaristten geldi. Twitter’ı sallayan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Ekranlara gelen bölümüyle yürekleri paramparça eden Gönül Dağı dizisinde karar çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…