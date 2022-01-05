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05 Oca 2022 - 18:06

Masterchef Emre’den Dilara ve Sergen’e Şok Sözler! Sevinçleri Kursağında Kaldı! Şef Ceketlerini Aldıklarına Pişman...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Emre, şok bir açıklamada bulununca; Sergen ve Dilara’ya gönderme olarak yorumlandı. Adeta yerden yere vuran Emre Büber, “Şef ceketini alanlara zehir zıkkım olmuştur” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?