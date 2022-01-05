05 Oca 2022 - 18:06
Masterchef Emre’den Dilara ve Sergen’e Şok Sözler! Sevinçleri Kursağında Kaldı! Şef Ceketlerini Aldıklarına Pişman...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Emre, şok bir açıklamada bulununca; Sergen ve Dilara’ya gönderme olarak yorumlandı. Adeta yerden yere vuran Emre Büber, “Şef ceketini alanlara zehir zıkkım olmuştur” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından bile isteye elenen Emre Büber, şeflerden ise tepkiler almıştı. Şimdi ise bir hayranının yorumuna cevap verirken; skandal sözlere yer vermesi kavganın fitilini ateşledi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.