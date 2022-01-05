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05 Oca 2022 - 14:56

İrem Helvacıoğlu Ateşleri Çağırdı! Fiziğini, İncecik Belini Kanıtladı! Görenlerin Nefesleri Kesildi, Instagram Sallandı! “Yandık Be Kadın””

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Helvacıoğlu resmen ateşleri çağırdı! İncecik belini kanıtlayan güzel isim, görenlerin nefesini kesti. Instagram’ı sallayan başarılı isim “Yandık be kadın” yorumlarına neden oldu. İşte İrem Helvacıoğlu’ndan gelen o paylaşım…