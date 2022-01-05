- 05 Oca 2022 - 14:56 G: 05 Oca 2022 - 15:11

İrem Helvacıoğlu Ateşleri Çağırdı! Fiziğini, İncecik Belini Kanıtladı! Görenlerin Nefesleri Kesildi, Instagram Sallandı! “Yandık Be Kadın””

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Helvacıoğlu resmen ateşleri çağırdı! İncecik belini kanıtlayan güzel isim, görenlerin nefesini kesti. Instagram’ı sallayan başarılı isim “Yandık be kadın” yorumlarına neden oldu. İşte İrem Helvacıoğlu’ndan gelen o paylaşım…

Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle ağızları açık bırakan İrem Helvacıoğlu, gündeme bomba gibi düşen paylaşımlarını arka arkaya sıraladı. Seni Çok Bekledim dizisinden sonra Engin Akyürek’le başrol paylaşacak olan İrem Helvacıoğlu’nun paylaşımları ise nefesleri kesti! İşte İrem Helvacıoğlu’ndan gelen o paylaşım…  

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05 Oca 2022 - 14:56 Ankara- Yaşam

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