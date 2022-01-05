- 05 Oca 2022 - 18:10

İrem Helvacıoğlu Güzelliğiyle Büyüledi! Fiziğini, İncecik Belini Kanıtladı! Bakanların Nefesleri Kesildi, Instagram Sallandı! “Yandık Be Kadın””

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Helvacıoğlu resmen ateşleri çağırdı! İncecik belini kanıtlayan güzel isim, görenlerin nefesini kesti. Instagram’ı sallayan başarılı isim “Yandık be kadın” yorumlarına neden oldu. İşte İrem Helvacıoğlu’ndan gelen o paylaşım…

Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle ağızları açık bırakan İrem Helvacıoğlu, gündeme bomba gibi düşen paylaşımlarını arka arkaya sıraladı. Seni Çok Bekledim dizisinden sonra Engin Akyürek’le başrol paylaşacak olan İrem Helvacıoğlu’nun paylaşımları ise nefesleri kesti! İşte İrem Helvacıoğlu’ndan gelen o paylaşım…  

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Oca 2022 - 18:10 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!” mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!”
Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katılmış, Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal! mask
Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katılmış, Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal!
Survivor Mert Öcal Gitmeden Aşk Bombasını Patlattı! Evrim Keklik’le Anılmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yarışma Başlamadan Önce mask
Survivor Mert Öcal Gitmeden Aşk Bombasını Patlattı! Evrim Keklik’le Anılmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yarışma Başlamadan Önce
Kırmızı Oda Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği Bizzat Acun Ilıcalı Tarafından Açıklandı! Seyirci Çıldırdı, Son Karar Verildi! mask
Kırmızı Oda Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği Bizzat Acun Ilıcalı Tarafından Açıklandı! Seyirci Çıldırdı, Son Karar Verildi!
Survivor'da Acun Ilıcalı’nın Turabi Bombası 1 Ay Sonra Patlıyacak! Açıklama 9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Survivor Turabi All Star’a Katılıyor mu? mask
Survivor'da Acun Ilıcalı’nın Turabi Bombası 1 Ay Sonra Patlıyacak! Açıklama 9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Survivor Turabi All Star’a Katılıyor mu?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Sarışın Oldu! Son Hali Milyonlar İkiye Böldü! Herkesten Aynı Ses Çıkıyor! “İyice Değiştin Buse” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Sarışın Oldu! Son Hali Milyonlar İkiye Böldü! Herkesten Aynı Ses Çıkıyor! “İyice Değiştin Buse”
Müge Anlı Vasiyetini Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar... mask
Müge Anlı Vasiyetini Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar...
Masterchef’in Üçüncü Finalisti Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Karakolluk Olacak! Mehmet Şefle Akraba Olduğu Konuşuluyordu… mask
Masterchef’in Üçüncü Finalisti Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Karakolluk Olacak! Mehmet Şefle Akraba Olduğu Konuşuluyordu…
Hakan Ural’dan Eski Eşi Sibel Can İçin Olay Açıklama! Yıllarca Evli Kalmışlardı, Sözleri Gündeme Bomba Gibi Düştü! Neler Oluyor? mask
Hakan Ural’dan Eski Eşi Sibel Can İçin Olay Açıklama! Yıllarca Evli Kalmışlardı, Sözleri Gündeme Bomba Gibi Düştü! Neler Oluyor?
Gökçe Bahadır’ın Annesini Görenler Şaştı Kaldı! Annesine Olan Benzerliğiyle Şok Etti! Meğer... mask
Gökçe Bahadır’ın Annesini Görenler Şaştı Kaldı! Annesine Olan Benzerliğiyle Şok Etti! Meğer...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!” mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!”
Masterchef Emre’den Dilara ve Sergen’e Şok Sözler! Sevinçleri Kursağında Kaldı! Şef Ceketlerini Aldıklarına Pişman... mask
Masterchef Emre’den Dilara ve Sergen’e Şok Sözler! Sevinçleri Kursağında Kaldı! Şef Ceketlerini Aldıklarına Pişman...
Gönül Dağı Dizisinde Sefer İçin Yeni Dönem Başlıyor! Çok Gölgede Kalmışlardı, Senarist Yeniden Yazdı! Twitter Sallanıyor! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Sefer İçin Yeni Dönem Başlıyor! Çok Gölgede Kalmışlardı, Senarist Yeniden Yazdı! Twitter Sallanıyor! Neler Oluyor?
Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katılmış, Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal! mask
Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katılmış, Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal!
Kardeşlerim Dizisinden Bir Kötü Haber Daha Geldi! Bir Değil İki Değil Tam 5 Kişi! Asiye’nin Başı Belaya Girdi! mask
Kardeşlerim Dizisinden Bir Kötü Haber Daha Geldi! Bir Değil İki Değil Tam 5 Kişi! Asiye’nin Başı Belaya Girdi!
Survivor Mert Öcal Gitmeden Aşk Bombasını Patlattı! Evrim Keklik’le Anılmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yarışma Başlamadan Önce mask
Survivor Mert Öcal Gitmeden Aşk Bombasını Patlattı! Evrim Keklik’le Anılmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yarışma Başlamadan Önce

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status