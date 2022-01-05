İrem Helvacıoğlu Güzelliğiyle Büyüledi! Fiziğini, İncecik Belini Kanıtladı! Bakanların Nefesleri Kesildi, Instagram Sallandı! “Yandık Be Kadın””
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Helvacıoğlu resmen ateşleri çağırdı! İncecik belini kanıtlayan güzel isim, görenlerin nefesini kesti. Instagram’ı sallayan başarılı isim “Yandık be kadın” yorumlarına neden oldu. İşte İrem Helvacıoğlu’ndan gelen o paylaşım…
Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle ağızları açık bırakan İrem Helvacıoğlu, gündeme bomba gibi düşen paylaşımlarını arka arkaya sıraladı. Seni Çok Bekledim dizisinden sonra Engin Akyürek’le başrol paylaşacak olan İrem Helvacıoğlu’nun paylaşımları ise nefesleri kesti! İşte İrem Helvacıoğlu’ndan gelen o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.