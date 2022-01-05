Gimsa Markette Nasıl İşe Girilir? Gimsa Markete Personel Alımı Var mı? Gimsa Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Türkiye’nin genelinde gündemde son dönemlerde ekonomik konular yer alıyor. Zira Mart 2020 döneminden bu yana devam eden pandemi sürecinde, sağlık alanında olduğu kadar salgın, ekonomi alanında da etkilerini gösterdi ve göstermeye devam ediyor.
Türkiye’nin genelinde gündemde son dönemlerde ekonomik konular yer alıyor. Zira Mart 2020 döneminden bu yana devam eden pandemi sürecinde, sağlık alanında olduğu kadar salgın, ekonomi alanında da etkilerini gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Salgın döneminde birçok işyeri ve işletmenin kapanması ya da sınırlı sürelerde hizmet sunması, bu alanların birçoğunda küçülmelerin yaşanmasına neden oldu.
Birçok işyeri, işletme ve kuruluşun küçülmeye gitmesi, küresel anlamda tedarik zincirlerinde aksamalar yaşanması, beraberinde işsizliği de arttırdı. Artan işsizlik oranları ile birlikte ülkemizde birçok vatandaş da yeni iş imkanlarını değerlendirmeye aldı. Bu iş imkanları arasında, Ankara’da faaliyet gösteren Gimsa marketlerin sağladığı istihdam da yer alıyor. Ankara’daki ve çevre illerdeki birçok vatandaş, Gimsa marketlerde nasıl işe girilebileceğini araştırıyor… İşte tüm detaylar…
05 Oca 2022 - 15:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.