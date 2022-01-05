Masterchef Burcu’nun Ağzı, Burnu, Kilosu Bile Estetikli Çıktı! Eski Halini Görenler Beyninden Vurulmuşa Dönüyor! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından Pazar akşamı elenen Burcu Önal, başarısıyla dengeleri değiştirmişti. Ajda Pekkan’la tanışıklığı olan Burcu Önal, birde eşinin Burak Özçivit’e olan benzerliğiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise şok eden bir gelişme yaşandı. Burcu Önal’ın estetik harikası çıkması hayranlarının bile ağzını açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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