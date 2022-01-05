Masterchef Burcu’nun Ağzı, Burnu, Yüzü Estetikli Çıktı! Eski Halini Görenler Beyninden Vurulmuşa Dönüyor! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz günlerde ayrılan Burcu Önal’ın ağzı yüzü estetikli çıktı! Bunun yanında Burcu Önal’ın kilosunun da estetikle verildiği iddia edildi. Eski halini görenler beyninden vurulmuşa neden olurken; sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından Pazar akşamı elenen Burcu Önal, başarısıyla dengeleri değiştirmişti. Ajda Pekkan’la tanışıklığı olan Burcu Önal, birde eşinin Burak Özçivit’e olan benzerliğiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise şok eden bir gelişme yaşandı. Burcu Önal’ın estetik harikası çıkması hayranlarının bile ağzını açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.