- 05 Oca 2022 - 18:11

Masterchef Burcu’nun Ağzı, Burnu, Yüzü Estetikli Çıktı! Eski Halini Görenler Beyninden Vurulmuşa Dönüyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz günlerde ayrılan Burcu Önal’ın ağzı yüzü estetikli çıktı! Bunun yanında Burcu Önal’ın kilosunun da estetikle verildiği iddia edildi. Eski halini görenler beyninden vurulmuşa neden olurken; sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından Pazar akşamı elenen Burcu Önal, başarısıyla dengeleri değiştirmişti. Ajda Pekkan’la tanışıklığı olan Burcu Önal, birde eşinin Burak Özçivit’e olan benzerliğiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise şok eden bir gelişme yaşandı. Burcu Önal’ın estetik harikası çıkması hayranlarının bile ağzını açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Oca 2022 - 18:11 Ankara- Yaşam

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Masterchef Burcu’nun Ağzı, Burnu, Yüzü Estetikli Çıktı! Eski Halini Görenler Beyninden Vurulmuşa Dönüyor! Neler Oluyor? mask
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