05 Oca 2022 - 16:24 Güncelleme: 05 Oca 2022 - 17:49
Migros Market Et Fiyatlarıyla Deprem Yarattı! Kilo Kilo Et Sadece 20 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin…
Geçtiğimiz aylarda yükselen dolar kuru, doğrudan marketteki ürünlerin fiyatlarını uçurmuştu. Neredeyse marketteki tüm ürünler zamlanırken; Migros ise dolar molar dinlemedi ve resti çekti. Et fiyatlarında deprem etkisi yaratan bir indirim yapan Migros Market, kilo kilo eti sadece 20 liraya satışa çıkardı.
Market dolup taşırken; et almak isteyenler ise büyük bir şok yaşadı. Eti uygun fiyatlara alan vatandaş ise “Koşun, yetişin” yorumlarını yaptılar. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise araştırmalara konu oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.