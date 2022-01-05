Migros Market Et Fiyatlarıyla Deprem Yarattı! Kilo Kilo Et Sadece 20 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin…

Market dolup taşırken; et almak isteyenler ise büyük bir şok yaşadı. Eti uygun fiyatlara alan vatandaş ise “Koşun, yetişin” yorumlarını yaptılar. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise araştırmalara konu oldu. Peki, neler oluyor?

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