- 05 Oca 2022 - 16:24 G: 05 Oca 2022 - 17:49

Migros Market Et Fiyatlarıyla Deprem Yarattı! Kilo Kilo Et Sadece 20 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin…

Geçtiğimiz aylarda yükselen dolar kuru, doğrudan marketteki ürünlerin fiyatlarını uçurmuştu. Neredeyse marketteki tüm ürünler zamlanırken; Migros ise dolar molar dinlemedi ve resti çekti. Et fiyatlarında deprem etkisi yaratan bir indirim yapan Migros Market, kilo kilo eti sadece 20 liraya satışa çıkardı.

Market dolup taşırken; et almak isteyenler ise büyük bir şok yaşadı. Eti uygun fiyatlara alan vatandaş ise “Koşun, yetişin” yorumlarını yaptılar. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise araştırmalara konu oldu. Peki, neler oluyor?

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05 Oca 2022 - 16:24 Ankara- Yaşam

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