- 05 Oca 2022 - 16:31 G: 05 Oca 2022 - 16:37

10 Bin Liraya Yapılacak İşler? 10 Bin Lira Sermayeyle Hangi İşler Yapılır?

Ülkemizde, son dönemlerde ekonomik gelişmeler daha yoğun şekilde gündeme gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde indirimlere gitmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu yönde yapmış olduğu açıklamalar ve daha sonrasında gelen kur korumalı TL mevduat modelinin tanıtılması gibi gelişmeler, gündemin yoğunluğunu ekonomik gelişmelere yönlendirdi. Sizde bu kapsamda bir kredi ile birlikte 10 Bin liraya yapılacak işleri merak ediyorsanız işte size detaylar...

Ülkemizde, son dönemlerde ekonomik gelişmeler daha yoğun şekilde gündeme gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde indirimlere gitmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu yönde yapmış olduğu açıklamalar ve daha sonrasında gelen kur korumalı TL mevduat modelinin tanıtılması gibi gelişmeler, gündemin yoğunluğunu ekonomik gelişmelere yönlendirdi. Ülkemizde ekonomik anlamda zor günler yaşanmaya devam ederken, öte yandan birçok vatandaş da yeni işler kurmak için harekete geçmeye başladı. Birçok vatandaş, zorlaşan ekonomik koşullarda maaşlı çalışan olmak yerine bir iş kurmanın hayalini kuruyor. Özellikle de düşük sermaye ile kurulabilecek işleri araştıran vatandaşlar, 10 bin TL ile hangi işlerin kurulabileceğini araştırmayı sürdürüyor… İşte 10 bin TL sermaye ile kurulabilecek işler ve detaylar…

05 Oca 2022 - 16:31 - Yaşam

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