- 11 Oca 2022 - 22:13 G: 11 Oca 2022 - 22:53

Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim…

Vatandaşı zorlayan dolar kurundaki artış, ürünlerin fiyatlarına doğrudan etki yaratmıştı. A101 ve Bim Market ise vatandaşın yanında olduğunu gösteren indirimlerini duyurmuştu. Metro Market ise çıldırmış gibi indirimler yaparak; “A101 ve Bim tir tir titreyecek” yorumlarını aldı. Yağ, şeker ve un gibi birbirinden önemli ürünlerde indirim üzerine indirim yapan Metro Market, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Temel gıda ürünlerinde muhteşem indirimler yapan Metro Market, nefesleri kesti. Fiyatları dibe çeken Metro Market, böyle fiyatların ise hiçbir markette olmadığını bir kez daha gösterdi. Vatandaşa uygun fiyatlara ürünler sunan Metro Market’in indirim yaptığı ürünler ise araştırma konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Oca 2022 - 22:13 Antalya- Yaşam

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Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi! mask
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!” mask
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!”
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
Migros Market Et ve Sucuk Fiyatlarına İndirim Yaptı! Et ve Sucuk Sadece 20TL, 30 TL, 50 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin… mask
Migros Market Et ve Sucuk Fiyatlarına İndirim Yaptı! Et ve Sucuk Sadece 20TL, 30 TL, 50 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin…
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları Büyük Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 33 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları Büyük Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 33 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…
Ankara City Gros Market'ten İndirim Kararı! Raflar Bomboş Kaldı, Çaylar, Ayçiçek Yağı, Toz Şeker ve Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Ürünler Biraz Pahalı! mask
Ankara City Gros Market'ten İndirim Kararı! Raflar Bomboş Kaldı, Çaylar, Ayçiçek Yağı, Toz Şeker ve Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Ürünler Biraz Pahalı!
Şok Market Tüm Fiyatları İndirdi! Yağ, Şeker, Un… Eli Boş Göndermiyor, Sadece 60 Liraya Satıyor! Yetişen Alacak… mask
Şok Market Tüm Fiyatları İndirdi! Yağ, Şeker, Un… Eli Boş Göndermiyor, Sadece 60 Liraya Satıyor! Yetişen Alacak…
Migros Ayçiçek Yağı fiyatlarında Son Durum Merak Edildi: Ayçiçek Yağı 25TL, Un 38 TL, Şeker 9 TL… Alan Tam Bir Ay Rahat! 100 Liraya Poşet Poşet Alışveriş… mask
Migros Ayçiçek Yağı fiyatlarında Son Durum Merak Edildi: Ayçiçek Yağı 25TL, Un 38 TL, Şeker 9 TL… Alan Tam Bir Ay Rahat! 100 Liraya Poşet Poşet Alışveriş…
Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava… mask
Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava…
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