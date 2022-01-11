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11 Oca 2022 - 22:13

Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim…

Vatandaşı zorlayan dolar kurundaki artış, ürünlerin fiyatlarına doğrudan etki yaratmıştı. A101 ve Bim Market ise vatandaşın yanında olduğunu gösteren indirimlerini duyurmuştu. Metro Market ise çıldırmış gibi indirimler yaparak; “A101 ve Bim tir tir titreyecek” yorumlarını aldı. Yağ, şeker ve un gibi birbirinden önemli ürünlerde indirim üzerine indirim yapan Metro Market, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…