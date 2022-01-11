Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim…
Vatandaşı zorlayan dolar kurundaki artış, ürünlerin fiyatlarına doğrudan etki yaratmıştı. A101 ve Bim Market ise vatandaşın yanında olduğunu gösteren indirimlerini duyurmuştu. Metro Market ise çıldırmış gibi indirimler yaparak; “A101 ve Bim tir tir titreyecek” yorumlarını aldı. Yağ, şeker ve un gibi birbirinden önemli ürünlerde indirim üzerine indirim yapan Metro Market, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Temel gıda ürünlerinde muhteşem indirimler yapan Metro Market, nefesleri kesti. Fiyatları dibe çeken Metro Market, böyle fiyatların ise hiçbir markette olmadığını bir kez daha gösterdi. Vatandaşa uygun fiyatlara ürünler sunan Metro Market’in indirim yaptığı ürünler ise araştırma konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.