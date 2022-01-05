- 05 Oca 2022 - 18:26 G: 05 Oca 2022 - 18:38

Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!

Alım gücünü zorlaştıran market zamları vatandaşı derinden sarsmaya devam ederken; Tarım Kredi Market, zamlara inat resti çekti. BİM marketle yarışa giren Tarım Kredi Market, 5 kiloluk unu, 5 litrelik yağı bile efsane fiyatlara satmaya başladı. Tarih ilk kez böylesini yazarken; vatandaş ise duyurulan indirimden memnun kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her geçen gün binlerce kitleye hitap etmeye devam eden Tarım Kredi Market, geçtiğimiz günlerde tuvalet kağıdı, besin gıdaları gibi birçok üründe muhteşem indirimlerini duyurmuştu. Şimdi ise yağ ve un gibi halkın temel ihtiyacına indirim üzerine indirim yaptı. İşte gündemi derinden sarsan ürünlerin yeni fiyatları!

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05 Oca 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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