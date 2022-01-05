Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!

Her geçen gün binlerce kitleye hitap etmeye devam eden Tarım Kredi Market, geçtiğimiz günlerde tuvalet kağıdı, besin gıdaları gibi birçok üründe muhteşem indirimlerini duyurmuştu. Şimdi ise yağ ve un gibi halkın temel ihtiyacına indirim üzerine indirim yaptı. İşte gündemi derinden sarsan ürünlerin yeni fiyatları!

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