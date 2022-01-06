Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
Alım gücünü zorlaştıran market zamları vatandaşı derinden sarsmaya devam ederken; Tarım Kredi Market, zamlara inat resti çekti. BİM marketle yarışa giren Tarım Kredi Market, 5 kiloluk unu, 5 litrelik yağı bile efsane fiyatlara satmaya başladı. Tarih ilk kez böylesini yazarken; vatandaş ise duyurulan indirimden memnun kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her geçen gün binlerce kitleye hitap etmeye devam eden Tarım Kredi Market, geçtiğimiz günlerde tuvalet kağıdı, besin gıdaları gibi birçok üründe muhteşem indirimlerini duyurmuştu. Şimdi ise yağ ve un gibi halkın temel ihtiyacına indirim üzerine indirim yaptı. İşte gündemi derinden sarsan ürünlerin yeni fiyatları!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.