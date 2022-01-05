Demet Özdemir Cayır Cayır Yaktı! Kırmızıları Giydi, İçine Hiçbir Şey Giymedi! Nefesler Kesildi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Kaybettiğine Dön Bak!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, cayır cayır yaktı. İç çamaşırı giymeden kırmızıları giyen güzel oyuncu, nefesleri kesti. Hayranlarından “Ateşli” yorumlar alan Demet Özdemir dengeleri değiştirirken; kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la ilişkisini noktalandıran Demet Özdemir için “Kaybettiğine dön bak pozu” yorumları da geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alarak adını duyuran Demet Özdemir, yakın zamanda ise yeni projelerle sevdiklerinin karşısına çıkacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde göstermiş olduğu performansla dram türündeki dizilerinde de yer alabileceğini göstermişti. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.