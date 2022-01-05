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05 Oca 2022 - 19:26

Demet Özdemir Cayır Cayır Yaktı! Kırmızıları Giydi, İçine Hiçbir Şey Giymedi! Nefesler Kesildi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Kaybettiğine Dön Bak!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, cayır cayır yaktı. İç çamaşırı giymeden kırmızıları giyen güzel oyuncu, nefesleri kesti. Hayranlarından “Ateşli” yorumlar alan Demet Özdemir dengeleri değiştirirken; kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la ilişkisini noktalandıran Demet Özdemir için “Kaybettiğine dön bak pozu” yorumları da geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…