- 05 Oca 2022 - 19:26 G: 05 Oca 2022 - 19:55

Demet Özdemir Cayır Cayır Yaktı! Kırmızıları Giydi, İçine Hiçbir Şey Giymedi! Nefesler Kesildi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Kaybettiğine Dön Bak!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, cayır cayır yaktı. İç çamaşırı giymeden kırmızıları giyen güzel oyuncu, nefesleri kesti. Hayranlarından “Ateşli” yorumlar alan Demet Özdemir dengeleri değiştirirken; kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la ilişkisini noktalandıran Demet Özdemir için “Kaybettiğine dön bak pozu” yorumları da geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alarak adını duyuran Demet Özdemir, yakın zamanda ise yeni projelerle sevdiklerinin karşısına çıkacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde göstermiş olduğu performansla dram türündeki dizilerinde de yer alabileceğini göstermişti. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Oca 2022 - 19:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İrem Helvacıoğlu Güzelliğiyle Büyüledi! Fiziğini, İncecik Belini Kanıtladı! Bakanların Nefesleri Kesildi, Instagram Sallandı! “Yandık Be Kadın”” mask
İrem Helvacıoğlu Güzelliğiyle Büyüledi! Fiziğini, İncecik Belini Kanıtladı! Bakanların Nefesleri Kesildi, Instagram Sallandı! “Yandık Be Kadın””
Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!” mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!”
Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katılmış, Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal! mask
Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katılmış, Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal!
Survivor Mert Öcal Gitmeden Aşk Bombasını Patlattı! Evrim Keklik’le Anılmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yarışma Başlamadan Önce mask
Survivor Mert Öcal Gitmeden Aşk Bombasını Patlattı! Evrim Keklik’le Anılmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yarışma Başlamadan Önce
Kırmızı Oda Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği Bizzat Acun Ilıcalı Tarafından Açıklandı! Seyirci Çıldırdı, Son Karar Verildi! mask
Kırmızı Oda Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği Bizzat Acun Ilıcalı Tarafından Açıklandı! Seyirci Çıldırdı, Son Karar Verildi!
Survivor'da Acun Ilıcalı’nın Turabi Bombası 1 Ay Sonra Patlıyacak! Açıklama 9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Survivor Turabi All Star’a Katılıyor mu? mask
Survivor'da Acun Ilıcalı’nın Turabi Bombası 1 Ay Sonra Patlıyacak! Açıklama 9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Survivor Turabi All Star’a Katılıyor mu?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Sarışın Oldu! Son Hali Milyonlar İkiye Böldü! Herkesten Aynı Ses Çıkıyor! “İyice Değiştin Buse” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Sarışın Oldu! Son Hali Milyonlar İkiye Böldü! Herkesten Aynı Ses Çıkıyor! “İyice Değiştin Buse”
Müge Anlı Vasiyetini Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar... mask
Müge Anlı Vasiyetini Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar...
Masterchef’in Üçüncü Finalisti Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Karakolluk Olacak! Mehmet Şefle Akraba Olduğu Konuşuluyordu… mask
Masterchef’in Üçüncü Finalisti Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Karakolluk Olacak! Mehmet Şefle Akraba Olduğu Konuşuluyordu…
Hakan Ural’dan Eski Eşi Sibel Can İçin Olay Açıklama! Yıllarca Evli Kalmışlardı, Sözleri Gündeme Bomba Gibi Düştü! Neler Oluyor? mask
Hakan Ural’dan Eski Eşi Sibel Can İçin Olay Açıklama! Yıllarca Evli Kalmışlardı, Sözleri Gündeme Bomba Gibi Düştü! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Dilara’nın Tabağı Çalıntı Çıktı! Şefler Diskalifiye Kararını Verdi, Ceket Giyemeden Üzeri Çizildi! “Hak Ettiğin Yerdesin!” mask
Masterchef Dilara’nın Tabağı Çalıntı Çıktı! Şefler Diskalifiye Kararını Verdi, Ceket Giyemeden Üzeri Çizildi! “Hak Ettiğin Yerdesin!”
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
Hangi Burç Kahvecidir, Hangi Burç Çaycıdır? İşte Kahveyi ve Çayı Seven Burçlar… mask
Hangi Burç Kahvecidir, Hangi Burç Çaycıdır? İşte Kahveyi ve Çayı Seven Burçlar…
Hangi Burç Nasıl Tavlanır? Hangi Burç Nelerden Etkilenir? mask
Hangi Burç Nasıl Tavlanır? Hangi Burç Nelerden Etkilenir?
Hangi Burcun Kendisine Ördüğü Duvarlar Vardır? İşte Herkesten Uzak Yaşayan O Burç… mask
Hangi Burcun Kendisine Ördüğü Duvarlar Vardır? İşte Herkesten Uzak Yaşayan O Burç…
Hangi Burç Kaktüs Gibidir? İşte Herkese Batan Ama Sevgiyle Çiçek Açacak Burçlar… mask
Hangi Burç Kaktüs Gibidir? İşte Herkese Batan Ama Sevgiyle Çiçek Açacak Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status