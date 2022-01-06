Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Görenlerin Nefesi Kesildi, Instagram Sallandı! Vücuduna Yapışan Taytıyla… “Bu Ne Hal Buse?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan fizik şov! Görenlerin nefesi kesen Buse Varol, Instagram’ı salladı! Vücuduna yapışan taytıyla gündeme bomba gibi düşen Buse Varol’a ise “Bu ne hal Buse” yorumlarını aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Camdaki Kız dizisinde yer alacağını iddia edilen Buse Varol, ağızları açık bırakmıştı ama daha sonra FOX TV ekranlarında bir dizide yer alacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla dizisi için bambaşka birisi olduğunu göstermişti. Şimdi ise nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu. İşte Buse Varol’dan gelen şok edici paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.