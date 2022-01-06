Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Görenlerin Nefesi Kesildi, Instagram Sallandı! Vücuduna Yapışan Taytıyla… “Bu Ne Hal Buse?”

Geçtiğimiz günlerde Camdaki Kız dizisinde yer alacağını iddia edilen Buse Varol, ağızları açık bırakmıştı ama daha sonra FOX TV ekranlarında bir dizide yer alacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla dizisi için bambaşka birisi olduğunu göstermişti. Şimdi ise nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu. İşte Buse Varol’dan gelen şok edici paylaşım…

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