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06 Oca 2022 - 11:12

Kuruluş Osman Dizisinden Kötü Haber Geldi! Sette Skandal Bir Sorun Çıktı, Çekimler Durdu! ATV Dizileri Sallanıyor, Yeni Tarihler…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman’dan kötü haber geldi. Sette yaşanan skandal bir sorun, çekimlerin durdurulmasına neden oldu. Aynı zamanda ATV dizilerinin ikisinde de büyük bir olayın yaşandığı çıktı ve dizinin çekimleri ileri tarihe atıldı! Peki, neler oluyor?