- 06 Oca 2022 - 11:12 G: 06 Oca 2022 - 11:25

Kuruluş Osman Dizisinden Kötü Haber Geldi! Sette Skandal Bir Sorun Çıktı, Çekimler Durdu! ATV Dizileri Sallanıyor, Yeni Tarihler…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman’dan kötü haber geldi. Sette yaşanan skandal bir sorun, çekimlerin durdurulmasına neden oldu. Aynı zamanda ATV dizilerinin ikisinde de büyük bir olayın yaşandığı çıktı ve dizinin çekimleri ileri tarihe atıldı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Burak Çelik gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yılbaşından hemen önceki hafta ekranlara gelmişti. Dizinin yeni bölümünün çekimleri sırasında ise şok bir olay yaşandığı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Oca 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

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