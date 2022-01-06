Yargı Dizisinde Engin Ölmedi Mi? Her Şey Darmaduman Oldu, Akıllar Durdu! Senarist Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Ceylin Köşeye Sıkıştı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde Engin’in ölmediği ortaya çıktı! Her şey darmaduman olurken akıllarda durdu! Senaristten gelen yeni hamle Ceylin’in köşeye sıkışmasına neden oldu. Yeni bölüme ait fragman yayınlayan Yargı dizisi ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Yargı dizisinde Engin nasıl ölmedi?
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü 26 Aralık Pazar gecesi ekranlara gelmişti. Engin’in cesedi karşısında olan Ceylin ise ne yapacağını bilemez bir halde kalmıştı. Olay yeri ekipleri ve Ilgaz ise Ceylin’in yanına koşan ilk isimler olmuştu. Yeni bölüm fragmanında skandal iki söz her şeyin ortaya çıkmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.