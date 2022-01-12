- 12 Oca 2022 - 15:29 G: 12 Oca 2022 - 15:49

Yargı Dizisinde Giden İsim Geri Geliyor! Seyircinin Aklı Hayali Durdu, Beyinler Bitti! Senaristten Skandal Darbe! Öyle Bir Sahne Gelecek Ki…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde giden isim geri geliyor! Seyircinin aklını hayalini durduracak o sahnelerde ise beyinler gidecek! Senaristten gelen skandal hamle ise tarihe yazılacak. Televizyon dünyasını sallayan bu gelişme ise gündeme şimdiden düştü. Yargı dizisine sevilmeyen isim Engin geri geliyor!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü 26 Aralık Pazar gecesi ekranlara gelmişti. Engin’in cesedi karşısında olan Ceylin ise ne yapacağını bilemez bir halde kalmıştı. Olay yeri ekipleri ve Ilgaz ise Ceylin’in yanına koşan ilk isimler olmuştu. Yeni bölüm fragmanında skandal iki söz her şeyin ortaya çıkmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Oca 2022 - 15:29 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Miles Chamley Watson Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Cansu Dere İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Miles Chamley Watson Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Cansu Dere İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Yargı Dizisinde Giden İsim Geri Geliyor! Seyircinin Aklı Hayali Durdu, Beyinler Bitti! Senarist’ten Skandal Darbe! Öyle Bir Sahne Gelecek Ki… mask
Yargı Dizisinde Giden İsim Geri Geliyor! Seyircinin Aklı Hayali Durdu, Beyinler Bitti! Senarist’ten Skandal Darbe! Öyle Bir Sahne Gelecek Ki…
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Survivor’a Katılıyor! Acun Ilıcalı İmzaları Sundu, Görenler Delirdi! Çaktırmadan Fenomen Etmişti, Karar Çıktı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Survivor’a Katılıyor! Acun Ilıcalı İmzaları Sundu, Görenler Delirdi! Çaktırmadan Fenomen Etmişti, Karar Çıktı! Neler Oluyor?
Üç Kuruş Dizisine Kartal Şoku! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık” mask
Üç Kuruş Dizisine Kartal Şoku! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık”
Ivana Sert Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sezer Dermenci Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Ivana Sert Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sezer Dermenci Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Masterchef’te İkinci Finalist İfşa Edildi! Hasan Mı, Tahsin Mi? Veda Eden İsim Yürekleri Yakıp Yıktı! Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Masterchef’te İkinci Finalist İfşa Edildi! Hasan Mı, Tahsin Mi? Veda Eden İsim Yürekleri Yakıp Yıktı! Sosyal Medya Sallanıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status