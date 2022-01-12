Yargı Dizisinde Giden İsim Geri Geliyor! Seyircinin Aklı Hayali Durdu, Beyinler Bitti! Senaristten Skandal Darbe! Öyle Bir Sahne Gelecek Ki…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde giden isim geri geliyor! Seyircinin aklını hayalini durduracak o sahnelerde ise beyinler gidecek! Senaristten gelen skandal hamle ise tarihe yazılacak. Televizyon dünyasını sallayan bu gelişme ise gündeme şimdiden düştü. Yargı dizisine sevilmeyen isim Engin geri geliyor!
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü 26 Aralık Pazar gecesi ekranlara gelmişti. Engin’in cesedi karşısında olan Ceylin ise ne yapacağını bilemez bir halde kalmıştı. Olay yeri ekipleri ve Ilgaz ise Ceylin’in yanına koşan ilk isimler olmuştu. Yeni bölüm fragmanında skandal iki söz her şeyin ortaya çıkmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.