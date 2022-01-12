Yargı Dizisinde Giden İsim Geri Geliyor! Seyircinin Aklı Hayali Durdu, Beyinler Bitti! Senaristten Skandal Darbe! Öyle Bir Sahne Gelecek Ki…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü 26 Aralık Pazar gecesi ekranlara gelmişti. Engin’in cesedi karşısında olan Ceylin ise ne yapacağını bilemez bir halde kalmıştı. Olay yeri ekipleri ve Ilgaz ise Ceylin’in yanına koşan ilk isimler olmuştu. Yeni bölüm fragmanında skandal iki söz her şeyin ortaya çıkmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!