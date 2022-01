Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Oca 2022 - 11:56

Survivor Atakan’dan Skandal Açıklama! Tarihe Meydan Okudu, Gözler Doldu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Yerinden Oynadı! Meğer Avatar Atakan’ın…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı ortaya çıkmıştı. Her geçen gün heyecanı daha çok artan Survivor All Star yarışmasının kadrosunda olan Avatar Atakan’dan skandal bir açıklama geldi. Tarihe meydan okuyan isim, gözleri dolduracak açıklamaya da yer verdi. Peki, neler oluyor?