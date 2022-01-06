- 06 Oca 2022 - 11:56 G: 06 Oca 2022 - 12:21

Survivor Atakan’dan Skandal Açıklama! Tarihe Meydan Okudu, Gözler Doldu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Yerinden Oynadı! Meğer Avatar Atakan’ın…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı ortaya çıkmıştı. Her geçen gün heyecanı daha çok artan Survivor All Star yarışmasının kadrosunda olan Avatar Atakan’dan skandal bir açıklama geldi. Tarihe meydan okuyan isim, gözleri dolduracak açıklamaya da yer verdi. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına sonradan katılan Avatar Atakan, gündeme bomba gibi düşecek yorumlara değindi. Tv8 ekranlarında yer alan 2. Sayfa isimli programa konuk olarak katıldı. Programda ise çok özel açıklamalara yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Oca 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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