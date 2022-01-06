Dövizle Kira Ödemesi TL'ye Çevrilir Mi? Kira İçin Hangi Dava Açılır? Kira Tespit Ve Uyarlaması Davası Nedir?
Şimdilerde dövizde yaşanan hareketlilik, döviz ile yapılan kira sözleşmelerinin akıbetini merak ettirmeye başladı. Dövizin hızlı artışından sonra bir hayli zor durumda kalan kiracılar, bu ödemelerden cayıp cayamayacaklarını merak eder hale geldi. Sizde Dövizle kira ödüyorsanız ve Türk parasına çevirmeyi düşünüyorsanız işte size detaylar...
Şimdilerde dövizde yaşanan hareketlilik, döviz ile yapılan kira sözleşmelerinin akıbetini merak ettirmeye başladı. Dövizin hızlı artışından sonra bir hayli zor durumda kalan kiracılar, bu ödemelerden cayıp cayamayacaklarını merak eder hale geldi. Öte yandan dövizle kira ödemesinden kurtulmak isteyen kiracıların gitmesi gereken mahkeme, şu sıralar en çok başvuru alan mahkemeler arasındaki yerini aldı. Peki, dövizle kira ödemesi TL'ye çevrilir mi? Kira için hangi dava açılır? Kira tespit ve uyarlaması davası nedir? İşte, detaylar…
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06 Oca 2022 - 12:27 - Hukuk
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.