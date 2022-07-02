Adak kurbanı adayan başkent Ankaralılar, hayırlarını yerine getirmek için kolları sıvadı. Adaklık kurban fiyatlarını merak eden başkentliler, ortalama bir fiyat almak isterken; adaklık koç ve koyunların da 2022 yılı fiyatı belli oldu. Öte yandan Ankara’da adaklık kurban almak isteyen vatandaşlar hangi adreslere başvuracağı da merak konusu haline geldi. Peki, Ankara'da adaklık kurban fiyatları ne kadar? Ankara'da adaklık koç koyun kurbanlıklar ne kadar 2022? Ankara'da adaklık kurban nerede alınır? İşte, detaylar…



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