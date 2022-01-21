- 21 Oca 2022 - 22:00

Furkan Göksel'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Kader Bozkurt ile Yaşları Çok Dikkat Çekti…

Dizide uzun yıllar “Metin” karakteriyle yer alan Furkan Göksel, geçtiğimiz yıllarda yapıma veda etmişti. Ünlü oyuncu, sevgilisine aşkını haykırarak gündeme gelince tekrar gündeme geldi. Furkan Göksel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

2006 yılında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan ve şimdilerde 16. sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden Arka Sokaklar dizisi, bu süreçte birçok oyuncu ile çalıştı. Dizide ilk zamanlarda yer alan oyuncuların neredeyse tamamı belli dönemlerde diziden ayrıldı ve bu isimlerin bazıları yapıma geri döndü. İlk bölümden bu yana diziden hiç ayrılmayan isimler arasında Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan isimleri yer alıyor. Dizide uzun yıllar “Metin” karakteriyle yer alan Furkan Göksel, geçtiğimiz yıllarda yapıma veda etmişti. Ünlü oyuncu, sevgilisine aşkını haykırarak gündeme gelince, ünlü oyuncunun ve sevgilisinin yaşları merak konusu oldu… İşte tüm detaylar…


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21 Oca 2022 - 22:00 - Magazin

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