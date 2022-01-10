Masumlar Apartmanı Naci'nin Fişi Çekildi? Safiye’nin Hazin Sonu Yakında! Tansel Öngel’in Akıbeti Belli Oldu! Diziden İkinci Çıkışı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel’in diziden ayrılacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Safiye’yle hikayesi çok beğenilen Tansel Öngel için verilen karar ise akıbetinin ortaya çıkmasına neden oldu. Diziden ikinci kez ayrılacak olan Tansel Öngel, sevenlerini üzdü. Peki, Tansel Öngel diziden neden ayrılıyor?
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolun ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde birbirinden farklı duygular aynı anda yaşatılmıştı. Dikkatleri üzerine çeken diziden ise Tansel Öngel’in hayat verdiği Naci için defterin kapandığı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.