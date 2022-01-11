- 11 Oca 2022 - 22:36

Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'den Üzen Haber! Safiye’nin Hazin Sonu Yakında! Tansel Öngel’in Akıbeti Belli Oldu! Diziden İkinci Çıkışı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel’in diziden ayrılacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Safiye’yle hikayesi çok beğenilen Tansel Öngel için verilen karar ise akıbetinin ortaya çıkmasına neden oldu. Diziden ikinci kez ayrılacak olan Tansel Öngel, sevenlerini üzdü. Peki, Tansel Öngel diziden neden ayrılıyor?

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolun ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde birbirinden farklı duygular aynı anda yaşatılmıştı. Dikkatleri üzerine çeken diziden ise Tansel Öngel’in hayat verdiği Naci için defterin kapandığı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

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11 Oca 2022 - 22:36 Ankara- Yaşam

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