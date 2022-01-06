Bir Küçük Eylül Meselesi Nerede Çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi Gerçek Hikâye Mi? Bir Küçük Eylül Meselesi Ne Anlatmak İstiyor, Oyuncuları Kimdir?

Bugün Star TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Bir Küçük Eylül Meselesi, sinemadan sonra ilk kez televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Orijinal hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile sinemaseverlerin bir hayli göstermiş olduğu Bir Küçük Eylül Meselesi, çekim mekanları ile de büyüleyici olan filmler arasında yerini almış bulunuyor. Öte yandan Bir Küçük Eylül Meselesi filminin hikayesi herkesi etkileyen bir hikayeden besleniyor! Peki, Bir Küçük Eylül meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi gerçek hikâye mi? Bir Küçük Eylül meselesi ne anlatmak istiyor, oyuncuları kimdir? İşte, detaylar…



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