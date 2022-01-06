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06 Oca 2022 - 16:23

Danilo Şefin Boşandığı Eşinden Şok Gönderme! Ağızlar Açık Kaldı, Instagram Sallandı! “Yuva Yıkmak Daha Mı Güzel?” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef’in geçtiğimiz günlerde boşandığı eşinden paylaşım gelince; bu paylaşım Danilo Şefe gönderme olarak yorumlandı. Ağızları açık bırakıp; Instagram’ı sallayan bu duruma ise “Yuva yıkmak daha mı güzel” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?