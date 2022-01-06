Danilo Şefin Boşandığı Eşinden Şok Gönderme! Ağızlar Açık Kaldı, Instagram Sallandı! “Yuva Yıkmak Daha Mı Güzel?” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef’in geçtiğimiz günlerde boşandığı eşinden paylaşım gelince; bu paylaşım Danilo Şefe gönderme olarak yorumlandı. Ağızları açık bırakıp; Instagram’ı sallayan bu duruma ise “Yuva yıkmak daha mı güzel” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında hem güler yüzüyle, hem de konuşma tarzıyla binlerce kişinin kalbinde taht kuran Danilo Şef, 9 yıldır evli olduğu eşiyle boşanma kararı almıştı. Özellikle yakından takip edenler bu duruma çok üzülmüştü. Peki, şimdi Danilo Şefin eski eşi Tuğçe Demirbilek nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.