- 06 Oca 2022 - 16:24 G: 06 Oca 2022 - 17:15

Gonca Vuslateri’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Gonca Vuslateri’nin Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!

35 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Gonca Vuslateri TV ekranlarında son olarak, Show TV ekranlarında 2018 yılında izleyici karşısına çıkmış olan Tehlikeli Karım dizisinde canlandırdığı “Derin” karakteri ile boy gösterdi. Sizde Gonca Vuslateri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

35 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Gonca Vuslateri TV ekranlarında son olarak, Show TV ekranlarında 2018 yılında izleyici karşısına çıkmış olan Tehlikeli Karım dizisinde canlandırdığı “Derin” karakteri ile boy gösterdi. O tarihten bu yana TV ekranlarında boy göstermeyen ünlü ve güzel oyuncu Vuslateri, bu süreçte sinema filmleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam etti. Son olarak 2021 yapımı Her Şey Dahil isimli sinema filmi ile sevenlerinin karşısına çıkan Gonca Vuslateri, bu kez de keşfedilme hikayesinin ortaya çıkması ile adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü ve güzel oyuncunun keşfedilme hikayesini duyanlar şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi… İşte tüm detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

06 Oca 2022 - 16:24 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisi Sessizce Final Mi Yaptı? Yayından Kaldırılma Sebebi Ortaya Çıktı! Kanal D’den İlk Açıklama Geldi! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisi Sessizce Final Mi Yaptı? Yayından Kaldırılma Sebebi Ortaya Çıktı! Kanal D’den İlk Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Akın Akınözü’ün Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Akın Akınözü’nün Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi! mask
Akın Akınözü’ün Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Akın Akınözü’nün Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!
Afra Saraçoğlu’nun Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Afra Saraçoğlu’nun Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi! mask
Afra Saraçoğlu’nun Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Afra Saraçoğlu’nun Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!
Kuruluş Osman Burak Özçivitçi’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Burak Özçivit’in Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi! mask
Kuruluş Osman Burak Özçivitçi’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Burak Özçivit’in Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!
Fahriye Evcen’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Fahriye Evcen’in Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi! mask
Fahriye Evcen’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Fahriye Evcen’in Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Kilolu Haliyle Şok Etti! Görenlerin Siniri Bozuluyor! Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Patladım!” mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Kilolu Haliyle Şok Etti! Görenlerin Siniri Bozuluyor! Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Patladım!”
Üç Kuruş Dizisinin Oyuncusu Hüngür Hüngür Ağlattı! Görenler Delirdi, Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Yürekler Yandı! Sağlık Durumu… mask
Üç Kuruş Dizisinin Oyuncusu Hüngür Hüngür Ağlattı! Görenler Delirdi, Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Yürekler Yandı! Sağlık Durumu…
Ahmet Hakan'ın Yaşı Merak Konusu Oldu? Bakın Kaç Yaşında, Duyanlar Şaştı Kaldı! Arkadaşı Hülya Avşar İle Yaşları Çok Dikkat Çekti... mask
Ahmet Hakan'ın Yaşı Merak Konusu Oldu? Bakın Kaç Yaşında, Duyanlar Şaştı Kaldı! Arkadaşı Hülya Avşar İle Yaşları Çok Dikkat Çekti...
Danilo Şefin Boşandığı Eşinden Şok Gönderme! Ağızlar Açık Kaldı, Instagram Sallandı! “Yuva Yıkmak Daha Mı Güzel?” Neler Oluyor? mask
Danilo Şefin Boşandığı Eşinden Şok Gönderme! Ağızlar Açık Kaldı, Instagram Sallandı! “Yuva Yıkmak Daha Mı Güzel?” Neler Oluyor?
Büşra Pekin'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyanlar Şaştı kaldı! Rahmetli Dilber Ay ile Yaşları Çok Dikkat Çekti... mask
Büşra Pekin'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyanlar Şaştı kaldı! Rahmetli Dilber Ay ile Yaşları Çok Dikkat Çekti...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Burçlar Peri Olsaydı Hangisi Olurdu? Burçların Doğum Perileri Nedir? mask
Burçlar Peri Olsaydı Hangisi Olurdu? Burçların Doğum Perileri Nedir?
Camdaki Kız Dizisi Sessizce Final Mi Yaptı? Yayından Kaldırılma Sebebi Ortaya Çıktı! Kanal D’den İlk Açıklama Geldi! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisi Sessizce Final Mi Yaptı? Yayından Kaldırılma Sebebi Ortaya Çıktı! Kanal D’den İlk Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Yeni Bölümü Yayınlanmayan Mahkum Dizisi için kanal Tarih verdi! İşte FOX TV Dizisi O Tarihte Geri Dönüyor... mask
Yeni Bölümü Yayınlanmayan Mahkum Dizisi için kanal Tarih verdi! İşte FOX TV Dizisi O Tarihte Geri Dönüyor...
Yeni Bölümü Yayınlanmayan Camdaki Kız İçin kanal Tarih Verdi! İşte Kanal D Dizisi O Tarihte Geri Dönüyor... mask
Yeni Bölümü Yayınlanmayan Camdaki Kız İçin kanal Tarih Verdi! İşte Kanal D Dizisi O Tarihte Geri Dönüyor...
Ankara Kahramankazan Pazar Yerleri 2022! Bugün Kahramankazan'da Nerede Pazar Var? İşte Kahramankazan Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Kahramankazan Pazar Yerleri 2022! Bugün Kahramankazan'da Nerede Pazar Var? İşte Kahramankazan Pazar Yerleri ve Günleri
Afra Saraçoğlu’nun Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Afra Saraçoğlu’nun Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi! mask
Afra Saraçoğlu’nun Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Afra Saraçoğlu’nun Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status