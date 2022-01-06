Gonca Vuslateri’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Gonca Vuslateri’nin Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!
35 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Gonca Vuslateri TV ekranlarında son olarak, Show TV ekranlarında 2018 yılında izleyici karşısına çıkmış olan Tehlikeli Karım dizisinde canlandırdığı “Derin” karakteri ile boy gösterdi. Sizde Gonca Vuslateri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
35 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Gonca Vuslateri TV ekranlarında son olarak, Show TV ekranlarında 2018 yılında izleyici karşısına çıkmış olan Tehlikeli Karım dizisinde canlandırdığı “Derin” karakteri ile boy gösterdi. O tarihten bu yana TV ekranlarında boy göstermeyen ünlü ve güzel oyuncu Vuslateri, bu süreçte sinema filmleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam etti. Son olarak 2021 yapımı Her Şey Dahil isimli sinema filmi ile sevenlerinin karşısına çıkan Gonca Vuslateri, bu kez de keşfedilme hikayesinin ortaya çıkması ile adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü ve güzel oyuncunun keşfedilme hikayesini duyanlar şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi… İşte tüm detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
06 Oca 2022 - 16:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.