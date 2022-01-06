Kurtlar Vadisi Polat Alemdar’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Polat Alemdar'ın Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!

2003 yılında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, dönemin en sevilen fenomen yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Özellikle de ilk 97 bölümü ile ekranları ve reytingleri kasıp kavuran dizi, ele aldığı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da tüm dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Yıllar içinde birçok farklı versiyonu ile ekranlara gelmeye devam eden Kurtlar Vadisi efsanesinde her yapımda “Polat Alemdar” karakteri ile başrolde yer alan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bu kez de keşfedilme hikayesiyle gündeme bomba gibi oturdu. Necati Şaşmaz’ın nasıl keşfedildiğini öğrenenler şaşkınlık içinde kalmaya devam ediyor… İşte tüm detaylar…



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