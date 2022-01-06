Kuruluş Osman Burak Özçivitçi’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Burak Özçivit’in Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!

3 sezondur ATV ekranlarında Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinde başrolde canlandırdığı “Osman Bey” karakteri ile izleyici karşısına çıkan 37 yaşındaki ünlü ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in keşfedilme hikayesi ortaya çıktı… Ünlü ve yakışıklı oyuncunun keşfedilme hikayesini duyanlar, görenler donup kaldı. 2019 yılından bu yana Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda boy gösteren ve son sezonda eşi Fahriye Evcen ile reytinglerde rakip olan Burak Özçivit, yıllardır Türkiye’nin en ünlü isimleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en ünlü ve en popüler oyuncuları arasında yer alan Burak Özçivit’in keşfedilme hikayesi herkesi çok ama çok şaşırtacak… İşte tüm detaylar…



Detaylar diğer sayfada!