Kuruluş Osman Burak Özçivitçi’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Burak Özçivit’in Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!
3 sezondur ATV ekranlarında Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinde başrolde canlandırdığı “Osman Bey” karakteri ile izleyici karşısına çıkan 37 yaşındaki ünlü ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in keşfedilme hikayesi ortaya çıktı. Sizde Burak Özçivit'in keşfedilme hikayesini merak ediyorsanız işte size detaylar...
3 sezondur ATV ekranlarında Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinde başrolde canlandırdığı “Osman Bey” karakteri ile izleyici karşısına çıkan 37 yaşındaki ünlü ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in keşfedilme hikayesi ortaya çıktı… Ünlü ve yakışıklı oyuncunun keşfedilme hikayesini duyanlar, görenler donup kaldı. 2019 yılından bu yana Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda boy gösteren ve son sezonda eşi Fahriye Evcen ile reytinglerde rakip olan Burak Özçivit, yıllardır Türkiye’nin en ünlü isimleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en ünlü ve en popüler oyuncuları arasında yer alan Burak Özçivit’in keşfedilme hikayesi herkesi çok ama çok şaşırtacak… İşte tüm detaylar…
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06 Oca 2022 - 16:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.