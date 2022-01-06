Fahriye Evcen’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Fahriye Evcen’in Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!

35 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra oyunculuğa 2021 yılında, TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile geri döndü. Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı “Akça Hatun” karakteri ile izleyici karşısına çıkan başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, uzun yıllardır Türkiye’nin en ünlü ve popüler isimleri arasında yer alıyor. 2017 yılında Burak Özçivit ile dünya evine giren ve bu evlilikten 2019 yılında oğlu Karan’ı kucağına alan Fahriye Evcen’in, kariyerinde zirve basamaklarını tırmanmasını sağlayan olay ortaya çıktı… Evcen’in keşfedilme hikayesini duyanlar kulaklarına inanamadı… İşte tüm detaylar…