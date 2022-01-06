Fahriye Evcen’in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Fahriye Evcen’in Merak Edilen Keşfedilme Hikayesi!
35 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra oyunculuğa 2021 yılında, TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile geri döndü. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
35 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra oyunculuğa 2021 yılında, TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile geri döndü. Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı “Akça Hatun” karakteri ile izleyici karşısına çıkan başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, uzun yıllardır Türkiye’nin en ünlü ve popüler isimleri arasında yer alıyor. 2017 yılında Burak Özçivit ile dünya evine giren ve bu evlilikten 2019 yılında oğlu Karan’ı kucağına alan Fahriye Evcen’in, kariyerinde zirve basamaklarını tırmanmasını sağlayan olay ortaya çıktı… Evcen’in keşfedilme hikayesini duyanlar kulaklarına inanamadı… İşte tüm detaylar…
06 Oca 2022 - 16:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.