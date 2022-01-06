Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Kilolu Haliyle Şok Etti! Görenlerin Siniri Bozuluyor! Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Patladım!”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in kilolu hali ağızları açık bıraktı. Görenlerin sinirini bozan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise Hilal Altınbilek’in o halini görünce dayanamayıp güldüğünü belirten yorumlarda bulundu. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü beğenilerek izlenmişti. Züleyha ve Mehmet Kara arasındaki bağ giderek artmıştı. Furkan Palalı’nın hayat verdiği Fikret karakteri ise sinirlenmişti. Fikret’in karşısına çıkan Züleyha ise “Sen bana aşık olduğun için mi böyle yapıyorsun?” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise sosyal medyada milyonları şok edecek bir paylaşım ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.