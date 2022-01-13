Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sının Öyle Bir Fotoğrafı Çıktı Ki… Akıl, Sır Ermedi; Beyin Yetmedi! Güzelliği Eridi Bitti! “Yok Artık!

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü beğenilerek izlenmişti. Züleyha ve Mehmet Kara arasındaki bağ giderek artmıştı. Furkan Palalı’nın hayat verdiği Fikret karakteri ise sinirlenmişti. Fikret’in karşısına çıkan Züleyha ise “Sen bana aşık olduğun için mi böyle yapıyorsun?” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise sosyal medyada milyonları şok edecek bir paylaşım ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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