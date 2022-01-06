Üç Kuruş Dizisinin Oyuncusu Hüngür Hüngür Ağlattı! Görenler Delirdi, Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Yürekler Yandı! Sağlık Durumu…
Show TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin oyuncusu hüngür hüngür ağlattı. Görenleri delirten bu paylaşım ise yürekleri yaktı. Sağlık durumu merak konusu olan isim, dengeleri değiştirdi. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Ekin Koç, Aslıhan Malboro, Uraz Kaygırlaroğlu, Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi son bölümüyle heyecanı artırmıştı. Çukur dizisinin kardeş dizisi olan Üç Kuruş, birçok kişi tarafından beğenilmemişti ama birçok kişi tarafından çok sevilmişti. Dizinin oyuncusu olan Uraz Kaygırlaroğlu ise acı haberi resmen duyurdu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.