Üç Kuruş Dizisinin Oyuncusu Hüngür Hüngür Ağlattı! Görenler Delirdi, Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Yürekler Yandı! Sağlık Durumu…

Başrollerinde Ekin Koç, Aslıhan Malboro, Uraz Kaygırlaroğlu, Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi son bölümüyle heyecanı artırmıştı. Çukur dizisinin kardeş dizisi olan Üç Kuruş, birçok kişi tarafından beğenilmemişti ama birçok kişi tarafından çok sevilmişti. Dizinin oyuncusu olan Uraz Kaygırlaroğlu ise acı haberi resmen duyurdu! Peki, neler oluyor?

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