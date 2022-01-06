Yeni Bölümü Yayınlanmayan Camdaki Kız İçin kanal Tarih Verdi! İşte Kanal D Dizisi O Tarihte Geri Dönüyor...
Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Camdaki Kız dizisi, son olarak 26. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Nisan 2021 döneminde ekranlara gelmeye başlayan başarılı dizi, her bölümüyle reytinglerde oldukça başarılı sonuçlar elde ederek tüm dikkatleri çekti. Sizde Camdaki Kız dizisi ile ilgili son detayları öğrenmek istiyorsanız işte size detaylar...
Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Camdaki Kız dizisi, son olarak 26. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Nisan 2021 döneminde ekranlara gelmeye başlayan başarılı dizi, her bölümüyle reytinglerde oldukça başarılı sonuçlar elde ederek tüm dikkatleri çekti. Şu ana kadar 26 bölümü geride bırakan Camdaki Kız dizisinin, normal şartlar altında bu akşam 27. ve yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkması gerekiyordu. Ancak Kanal D’nin yayın akışında bu akşam yabancı bir sinema filminin yayınlanacağı görülüyor… Camdaki Kız izleyicileri, dizinin yeni bölümünün hangi tarihte ekranlara geleceğini merakla araştırmaya devam ediyor… İşte tüm detaylar…
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06 Oca 2022 - 16:35 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.