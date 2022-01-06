- 06 Oca 2022 - 16:41 G: 06 Oca 2022 - 16:46

Yeni Bölümü Yayınlanmayan Mahkum Dizisi için kanal Tarih verdi! İşte FOX TV Dizisi O Tarihte Geri Dönüyor...

FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Mahkum dizisi, kısa sürede ekranların en sevilen yapımlarından biri olmayı başardı. Şu ana kadar 4 bölümü geride bırakan dizi, ele aldığı sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri çekmeyi başarırken, dizinin reytinglerde elde ettiği sonuçlar da kanalın ve yapım şirketinin yüzünü güldürmeyi başardı. Sizde sevilen dizi Mahkum ile ilgili mera edil

FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Mahkum dizisi, kısa sürede ekranların en sevilen yapımlarından biri olmayı başardı. Şu ana kadar 4 bölümü geride bırakan dizi, ele aldığı sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri çekmeyi başarırken, dizinin reytinglerde elde ettiği sonuçlar da kanalın ve yapım şirketinin yüzünü güldürmeyi başardı. Sosyal medyada da övgü dolu yorumlarla karşılaşan Mahkum dizisi Perşembe akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor ve dizinin 5. ve yeni bölümünün de normal şartlarda bu akşam ekranlara gelmesi gerekiyordu… Ancak FOX TV kanalının yayın akışında Mahkum dizisinin yer almaması, izleyicileri de endişelendirdi… Dizinin sevenleri, Mahkum dizisinin 5. ve yeni bölüm tarihini merakla araştırıyor… İşte tüm detaylar…


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06 Oca 2022 - 16:41 - Dizi Haberleri

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