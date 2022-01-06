Yeni Bölümü Yayınlanmayan Mahkum Dizisi için kanal Tarih verdi! İşte FOX TV Dizisi O Tarihte Geri Dönüyor...
FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Mahkum dizisi, kısa sürede ekranların en sevilen yapımlarından biri olmayı başardı. Şu ana kadar 4 bölümü geride bırakan dizi, ele aldığı sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri çekmeyi başarırken, dizinin reytinglerde elde ettiği sonuçlar da kanalın ve yapım şirketinin yüzünü güldürmeyi başardı. Sizde sevilen dizi Mahkum ile ilgili mera edil
FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Mahkum dizisi, kısa sürede ekranların en sevilen yapımlarından biri olmayı başardı. Şu ana kadar 4 bölümü geride bırakan dizi, ele aldığı sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri çekmeyi başarırken, dizinin reytinglerde elde ettiği sonuçlar da kanalın ve yapım şirketinin yüzünü güldürmeyi başardı. Sosyal medyada da övgü dolu yorumlarla karşılaşan Mahkum dizisi Perşembe akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor ve dizinin 5. ve yeni bölümünün de normal şartlarda bu akşam ekranlara gelmesi gerekiyordu… Ancak FOX TV kanalının yayın akışında Mahkum dizisinin yer almaması, izleyicileri de endişelendirdi… Dizinin sevenleri, Mahkum dizisinin 5. ve yeni bölüm tarihini merakla araştırıyor… İşte tüm detaylar…
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06 Oca 2022 - 16:41 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.