Camdaki Kız Dizisi Sessizce Final Mi Yaptı? Yayından Kaldırılma Sebebi Ortaya Çıktı! Kanal D’den İlk Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Son bölümünde ise Burcu Biricik’in hayat verdiği Nalan karakteri, Sedat’ın kendisine olan ihanetini gözleriyle görmüştü. Sedat günlerce Nalan bir şey öğrenmesin diye uğraşmıştı ama Nalan her şeyi eninde sonunda öğrenmişti. Peki, bu kadar heyecanlı olan dizi neden ekranlardan kaldırıldı?

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