Camdaki Kız Dizisi Sessizce Final Mi Yaptı? Yayından Kaldırılma Sebebi Ortaya Çıktı! Kanal D’den İlk Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi resmen yayından kaldırıldı! Sessizce final yaptığı konuşulan Camdaki Kız dizisinin yayından kaldırılma sebebi ise ortaya çıktı! Kanal D’den ise ilk açıklama geldi! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Camdaki Kız dizisinin izleyicisini derinden üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Son bölümünde ise Burcu Biricik’in hayat verdiği Nalan karakteri, Sedat’ın kendisine olan ihanetini gözleriyle görmüştü. Sedat günlerce Nalan bir şey öğrenmesin diye uğraşmıştı ama Nalan her şeyi eninde sonunda öğrenmişti. Peki, bu kadar heyecanlı olan dizi neden ekranlardan kaldırıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.