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06 Oca 2022 - 17:28

Masumlar Apartmanı Dizisinin İnci’si Evleniyor Mu? Gelen Soru Olay Yarattı, Ortalık Karıştı! Instagram, Twitter Sallanıyor! Neler Oluyor?

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin İnci’si öyle bir açıklama yaptı ki, görenler “Evleniyor mu?” sorusunu sordu. Hayranlarından gelen soruya şok bir açıklama yapan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, gündeme bomba gibi düştü. Instagram’ı ve Twitter’ı karıştıran bu açıklama, hayranlarının da şok olmasına neden oldu.