Masumlar Apartmanı Dizisinin İnci’si Evleniyor Mu? Gelen Soru Olay Yarattı, Ortalık Karıştı! Instagram, Twitter Sallanıyor! Neler Oluyor?
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin İnci’si öyle bir açıklama yaptı ki, görenler “Evleniyor mu?” sorusunu sordu. Hayranlarından gelen soruya şok bir açıklama yapan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, gündeme bomba gibi düştü. Instagram’ı ve Twitter’ı karıştıran bu açıklama, hayranlarının da şok olmasına neden oldu.
Masumlar Apartmanı dizisinde göstermiş olduğu oyunculuk performansıyla nefesleri kesen Farah Zeynep Abdullah, dizinin ikinci sezonu başlamadan hemen önce diziden ayrılmıştı. Masumlar Apartmanı dizisinden hemen sonra ise Bergen filminde yer aldığını duyurmuştu. Serenay Sarıkaya’dan sonra rolü teslim alan Farah Zeynep Abdullah’ın aşk hayatıyla yapmış olduğu açıklama ise “Evleniyor mu?” sorularına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.