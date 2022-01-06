Masterchef Pelin Minileri Çekti, Kışı Yaza Çevirdi! Ayna Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Aman Pelin!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, minileri giyip; kış aylarını yaza çevirdi! Ayna pozuyla nefesleri kesen başarılı şef adayı, aynadan yapmış olduğu paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Danilo Şefle yarışma içerisinde sevgili olduğu konuşulan isme ise “Aman Pelin” yorumları yapıldı. Peki, Masterchef Pelin Zaman nasıl bir paylaşım yaptı?
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmadan 10. Olarak elenen isim, adını güzelliğiyle Masterchef tarihine yazdırmıştı. Güzelliğinden dolayı Emre Büber, Hasan Biltekin ve Danilo Şefle yakıştırılan Pelin Zaman, bu iddiaların hiçbirinin gerçek olmadığını duyurmuştu! Şimdi ise minileri giyerek; şok bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.