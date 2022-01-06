Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Oca 2022 - 17:55

Masterchef Pelin Minileri Çekti, Kışı Yaza Çevirdi! Ayna Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Aman Pelin!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, minileri giyip; kış aylarını yaza çevirdi! Ayna pozuyla nefesleri kesen başarılı şef adayı, aynadan yapmış olduğu paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Danilo Şefle yarışma içerisinde sevgili olduğu konuşulan isme ise “Aman Pelin” yorumları yapıldı. Peki, Masterchef Pelin Zaman nasıl bir paylaşım yaptı?