- 06 Oca 2022 - 18:24 G: 06 Oca 2022 - 18:32

Ebru Gündeş’in Kızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Seneler Sonra Neden Sakladığı Açıklandı! Canlı Yayında Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in kızı yıllar sonra ortaya çıktı. Bununla birlikte Ebru Gündeş’in kızının olduğunu duyanlar bile şok oldu. Seneler sonra kızını neden sakladığını duyuran Seren Serengil ise canlı yayını ayağa kaldırdı. Peki, neler oluyor?

O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş, sahnelerde ise fırtınalar gibi esen Ebru Gündeş, Kıbrıs’taki yılbaşı konsere vermişti. Geri sayım yaptıktan sonra sahnenin kenarına çıkan başarılı şarkıcı, eliyle kızını çağırmış ve başına bir öpücük kondurmuştu. Kızının yüzünün görünmemesine rağmen bir iddia ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, neler oluyor?

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06 Oca 2022 - 18:24 Ankara- Yaşam

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