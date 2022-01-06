Ebru Gündeş’in Kızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Seneler Sonra Neden Sakladığı Açıklandı! Canlı Yayında Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in kızı yıllar sonra ortaya çıktı. Bununla birlikte Ebru Gündeş’in kızının olduğunu duyanlar bile şok oldu. Seneler sonra kızını neden sakladığını duyuran Seren Serengil ise canlı yayını ayağa kaldırdı. Peki, neler oluyor?
O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş, sahnelerde ise fırtınalar gibi esen Ebru Gündeş, Kıbrıs’taki yılbaşı konsere vermişti. Geri sayım yaptıktan sonra sahnenin kenarına çıkan başarılı şarkıcı, eliyle kızını çağırmış ve başına bir öpücük kondurmuştu. Kızının yüzünün görünmemesine rağmen bir iddia ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.