Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Oca 2022 - 22:21

Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Kızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Seneler Sonra Neden Sakladığı Açıklandı! Canlı Yayında Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in kızı yıllar sonra ortaya çıktı. Bununla birlikte Ebru Gündeş’in kızının olduğunu duyanlar bile şok oldu. Seneler sonra kızını neden sakladığını duyuran Seren Serengil ise canlı yayını ayağa kaldırdı. Peki, neler oluyor?