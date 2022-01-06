Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Sere Serpe Uzanıp… “Acil İtfaiye!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, durmak nedir bilmiyor! Şimdide yatak pozlarıyla alev alev yakan başarılı oyuncu, yatağında sere serpe uzandığı anları paylaşınca; hayranlarından ise “Acil itfaiye” yorumları geldi.
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, dizide çok beğenilmişti. Dizide çok az görünen başarılı isim sosyal medya hesabında ise oldukça aktif. Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.