Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Sere Serpe Uzanıp… “Acil İtfaiye!”

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, dizide çok beğenilmişti. Dizide çok az görünen başarılı isim sosyal medya hesabında ise oldukça aktif. Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı?

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