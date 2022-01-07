Astrologların şu ana dek yaptığı tüm araştırmalar Yunan mitolojisinde bahsi geçen 12 tanrının her birinin bir burcu simgelediğini gösteriyor. Bu tanrı ya da tanrıçadan beslenen burçlar, onların etkisi ile pek çok karakteristik özelliklerini de kazanıyor. Bunun yanı sıra o tanrıçaların en tehlikelisi olan ve simgelediği burçlara inanılmaz derecede çekicilik katan aşk tanrıçası, hangi burcu simgelediği ile her daim merak ediliyor! Peki, Aşk Tanrıçası olan burçlar hangisidir? İşte, detaylar…