Aşk Tanrıçası Olan Burçlar Hangisidir?
Astrologların şu ana dek yaptığı tüm araştırmalar Yunan mitolojisinde bahsi geçen 12 tanrının her birinin bir burcu simgelediğini gösteriyor. Bu tanrı ya da tanrıçadan beslenen burçlar, onların etkisi ile pek çok karakteristik özelliklerini de kazanıyor. Sizde adeta bir aşk tanrıçası gibi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Astrologların şu ana dek yaptığı tüm araştırmalar Yunan mitolojisinde bahsi geçen 12 tanrının her birinin bir burcu simgelediğini gösteriyor. Bu tanrı ya da tanrıçadan beslenen burçlar, onların etkisi ile pek çok karakteristik özelliklerini de kazanıyor. Bunun yanı sıra o tanrıçaların en tehlikelisi olan ve simgelediği burçlara inanılmaz derecede çekicilik katan aşk tanrıçası, hangi burcu simgelediği ile her daim merak ediliyor! Peki, Aşk Tanrıçası olan burçlar hangisidir? İşte, detaylar…
07 Oca 2022 - 11:03 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.