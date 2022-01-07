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07 Oca 2022 - 11:27

Seren Serengil Son Haliyle Korkutmuştu, Açıklaması Olay Oldu! Sokak Ortasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ölümden Döndüm!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla hayranlarını korkutmuştu. Adeta bir deri, bir kemik kalan Seren Serengil, sokak ortasında öyle bir şey dedi ki, hayranları büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…