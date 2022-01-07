- 07 Oca 2022 - 11:27 G: 07 Oca 2022 - 11:31

Seren Serengil Son Haliyle Korkutmuştu, Açıklaması Olay Oldu! Sokak Ortasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ölümden Döndüm!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla hayranlarını korkutmuştu. Adeta bir deri, bir kemik kalan Seren Serengil, sokak ortasında öyle bir şey dedi ki, hayranları büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıllarda Seren Serengil, aldığı fazla kilolardan dolayı şikayetçi olmuş ve mide ameliyatı geçirmişti. Kilo verimini durdurmayan Seren Serengil, dumping sendorumuna yakalanmıştı. Birçok kez Söylemezsem Olmaz programında fenalık geçiren Seren Serengil, ameliyat olma kararı vermişti. Birçok kez ameliyat olan Seren Serengil, en son ameliyatına girerken; veda konuşması yapmış ve hayranlarını derinden üzmüştü. Şimdi ise Seren Serengil’den skandal açıklama geldi!

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07 Oca 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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