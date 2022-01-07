Her burcun insanının çekici özellikleri, birbirine göre farklılık gösterebiliyor. Zaten burçların karakteristik özelliklerini belirleyen de tam olarak bu oluyor. Bu nedenle bazı burcun insanlarının bakışları etkiliyken, bazı burcun insanları en çok sesleri konusunda iddialı olarak çevrelerinde tanınıyor. Seslerinin güzelliğiyle inanılmaz derecede çevresindekileri etkileyen o burcun şarkı söylemesi, herkesi susturan şey oluyor. Öte yandan o burcu görenler, elinde olmadan hayrete düşüyor! Peki, hangi burçların sesi güzel olur? İşte şarkı söylediğinde herkesi susturan o burç…



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