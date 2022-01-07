- 07 Oca 2022 - 12:24 G: 07 Oca 2022 - 12:30

Hangi Burçlar İyi Arkadaş Olur? İşte En İyi Kanka O Burçlar

Her burcun arkadaşlık, kankalık ya da flörtlük ilişkilerinde gösterdiği tavırlar birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları herkes ile flört edebilecekken; bazı burcun insanları gördüğü her insan ile hemencecik kırk yıllık dost olabiliyor. Sizde en iyi arkadaş olunabilecek burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun arkadaşlık, kankalık ya da flörtlük ilişkilerinde gösterdiği tavırlar birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları herkes ile flört edebilecekken; bazı burcun insanları gördüğü her insan ile hemencecik kırk yıllık dost olabiliyor. Eski sevgililerinden en azılı düşmanlarına kadar dost olabilecek olan o Zodyak kuşağının arkadaş canlısı burçlarını görenler ise, herkesi şaşkına çeviriyor. Peki, hangi burçlar iyi arkadaş olur? İşte en iyi kanka o burçlar…


Detaylar diğer sayfada!

07 Oca 2022 - 12:24 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burçların Sesi Güzel Olur? İşte Şarkı Söylediğinde Herkesi Susturan O Burç… mask
Hangi Burçların Sesi Güzel Olur? İşte Şarkı Söylediğinde Herkesi Susturan O Burç…
Hangi Burç Nasıl Giyinir? İşte Takım Elbise Ve Topuklu Ayakkabı Meraklısı O Burçlar mask
Hangi Burç Nasıl Giyinir? İşte Takım Elbise Ve Topuklu Ayakkabı Meraklısı O Burçlar
Hangi Burç Daha Havalı Olur? İşte Doğuştan Asaletli O Burç… mask
Hangi Burç Daha Havalı Olur? İşte Doğuştan Asaletli O Burç…
Reynmen Hangi Burç? Reynmen Ne Zaman Doğdu? Reynmen Burcu Ne? mask
Reynmen Hangi Burç? Reynmen Ne Zaman Doğdu? Reynmen Burcu Ne?
Hangi Burçlar Yakışıklıdır? İşte En Yakışıklı Erkek Burçlar Sıralaması mask
Hangi Burçlar Yakışıklıdır? İşte En Yakışıklı Erkek Burçlar Sıralaması
Aşk Tanrıçası Olan Burçlar Hangisidir? mask
Aşk Tanrıçası Olan Burçlar Hangisidir?
Venüs Tanrıçasından En Çok Etkilenen Burç Hangisidir? mask
Venüs Tanrıçasından En Çok Etkilenen Burç Hangisidir?
Prenses Soyundan Gelen Burçlar Hangisidir? İşte Disney Prensesi O Burç… mask
Prenses Soyundan Gelen Burçlar Hangisidir? İşte Disney Prensesi O Burç…
Kurt Adam Soyundan Gelen Burçlar Hangisidir? İşte Mitolojik Tanrı'nın Soyundan Gelen O Burç… mask
Kurt Adam Soyundan Gelen Burçlar Hangisidir? İşte Mitolojik Tanrı'nın Soyundan Gelen O Burç…
Cadı Soyundan Gelen Burçlar Hangisidir? İşte En Cadı O Burçlar… mask
Cadı Soyundan Gelen Burçlar Hangisidir? İşte En Cadı O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hangi Burçların Sesi Güzel Olur? İşte Şarkı Söylediğinde Herkesi Susturan O Burç… mask
Hangi Burçların Sesi Güzel Olur? İşte Şarkı Söylediğinde Herkesi Susturan O Burç…
Hangi Burç Nasıl Giyinir? İşte Takım Elbise Ve Topuklu Ayakkabı Meraklısı O Burçlar mask
Hangi Burç Nasıl Giyinir? İşte Takım Elbise Ve Topuklu Ayakkabı Meraklısı O Burçlar
Seren Serengil Son Haliyle Korkutmuştu, Açıklaması Olay Oldu! Sokak Ortasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ölümden Döndüm!” mask
Seren Serengil Son Haliyle Korkutmuştu, Açıklaması Olay Oldu! Sokak Ortasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ölümden Döndüm!”
Hangi Burç Daha Havalı Olur? İşte Doğuştan Asaletli O Burç… mask
Hangi Burç Daha Havalı Olur? İşte Doğuştan Asaletli O Burç…
Reynmen Hangi Burç? Reynmen Ne Zaman Doğdu? Reynmen Burcu Ne? mask
Reynmen Hangi Burç? Reynmen Ne Zaman Doğdu? Reynmen Burcu Ne?
Hangi Burçlar Yakışıklıdır? İşte En Yakışıklı Erkek Burçlar Sıralaması mask
Hangi Burçlar Yakışıklıdır? İşte En Yakışıklı Erkek Burçlar Sıralaması

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status