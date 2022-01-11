Dağlarda kartala meydan okuyan burçlar hangisidir? İşte En Kavgacı Gözü Kara O Burçlar…
Her insanın karakteristik özellikleri burcunun yönetici gezegeni ve çeşitli evlerinde yer alan burçların karakteristik özelliklerine göre şekilleniyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede pısırık ve korkak olabiliyor. Sizde kavgadan kaçmayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insanın karakteristik özellikleri burcunun yönetici gezegeni ve çeşitli evlerinde yer alan burçların karakteristik özelliklerine göre şekilleniyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede pısırık ve korkak olabiliyorken; bazı burcun insanları da bunun tam aksine kavgadan kaçmayan ve her zaman gözü kara olan insanlar oluyor. Öte yandan listede yer alan o burçları görenler hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burçlar kavgadan kaçmaz? İşte gözü kara o burçlar…
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11 Oca 2022 - 21:56 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.