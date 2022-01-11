Dağlarda kartala meydan okuyan burçlar hangisidir? İşte En Kavgacı Gözü Kara O Burçlar…

Her insanın karakteristik özellikleri burcunun yönetici gezegeni ve çeşitli evlerinde yer alan burçların karakteristik özelliklerine göre şekilleniyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede pısırık ve korkak olabiliyorken; bazı burcun insanları da bunun tam aksine kavgadan kaçmayan ve her zaman gözü kara olan insanlar oluyor. Öte yandan listede yer alan o burçları görenler hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burçlar kavgadan kaçmaz? İşte gözü kara o burçlar…



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