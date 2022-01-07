- 07 Oca 2022 - 12:44 G: 07 Oca 2022 - 12:48

Hangi Burçlar Kavgadan Kaçmaz? İşte Gözü Kara O Burçlar…

Her insanın karakteristik özellikleri burcunun yönetici gezegeni ve çeşitli evlerinde yer alan burçların karakteristik özelliklerine göre şekilleniyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede pısırık ve korkak olabiliyor. Sizde kavgadan kaçmayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her insanın karakteristik özellikleri burcunun yönetici gezegeni ve çeşitli evlerinde yer alan burçların karakteristik özelliklerine göre şekilleniyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede pısırık ve korkak olabiliyorken; bazı burcun insanları da bunun tam aksine kavgadan kaçmayan ve her zaman gözü kara olan insanlar oluyor. Öte yandan listede yer alan o burçları görenler hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burçlar kavgadan kaçmaz? İşte gözü kara o burçlar…


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07 Oca 2022 - 12:44 - Burç Haberleri

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